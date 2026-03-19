La boucle du Saintois

20 Pl. de l’Hotel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Envie d’apprendre à rouler en peloton, de se rassembler autour du vélo, d’échanger sur la pratique féminine ou de (re-)découvrir les belles routes du Saintois?

Viens rouler avec nous ! On propose une boucle sportive et conviviale de 75km en vélo de route au départ de Vézelise le 25 avril à 14h. L’apéro est offert au retour à Vézelise vers 18h, avec des supers produits du coin !Tout public

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20 Pl. de l’Hotel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 52 08 13 berenice@donnonsdeselles.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to learn how to ride in a peloton, get together with other cyclists, talk about women’s cycling or (re-)discover the beautiful roads of the Saintois region?

Come and ride with us! We’re proposing a friendly 75km road bike loop starting in Vézelise on April 25 at 2pm. An aperitif will be served on the way back to Vézelise at around 6pm, with some great local produce!

L’événement La boucle du Saintois Vézelise a été mis à jour le 2026-03-19 par OT DU PAYS DU SAINTOIS