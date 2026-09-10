La boum des vacances !, Bibliothèque Longs-Champs, Rennes
vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque Longs-Champs · Rennes
Informations pratiques
La boum des vacances ! Vendredi 16 octobre, 12h00 Bibliothèque Longs-Champs Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T12:00:00+02:00 – 2026-10-16T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-16T12:00:00+02:00 – 2026-10-16T12:30:00+02:00
Venez danser à la blibliothèque ! L’espace jeunesse se transforme en véritable dancefloor pour les enfants, les ados et leurs parents grâce à une boule à facettes et une playlist du tonnerre !
Ados & enfants.
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 36 http://bibliotheques.rennes.fr
Dancefloor pour les enfants et les adolescents enfants danse
Magnific
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