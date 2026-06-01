Mettray

La Bretagne à Mettray

9 Rue des Bourgetteries Mettray Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

La Bretagne sera mise à l’honneur avec différentes animations au cours de la journée et de la soirée. Balade contée sur inscription le dimanche.

La Bretagne sera mise à l’honneur avec différentes animations au cours de la journée et de la soirée. Portes ouvertes de l’atelier broderie de l’association Mozaïc Breizh. Expositions photo, broderie, bourse aux livres bretons.

Soirée spectacles avec, en première partie, le spectacle de danses bretonnes de l’association Ar Rigoler et en deuxième partie, la création dansée Rendez-vous en un monde inconnu de l’association Mosaic Breizh. Balade contée sur inscription le dimanche. Ouvert à tout public. .

9 Rue des Bourgetteries Mettray 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mozaicbreizh37@gmail.com

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English :

Brittany will be in the spotlight with a variety of activities throughout the day and evening. Storytelling on Sunday.

L’événement La Bretagne à Mettray Mettray a été mis à jour le 2026-06-01 par Tours Val de Loire Tourisme