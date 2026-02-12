La Bridoire Grand Colombier étape 7 du Tour Auvergne-Rhône-Alpes de cyclisme (ex Dauphiné).

Col du Grand Colombier Arvière-en-Valromey Ain

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Etape reine du premier Tour Auvergne-Rhône-Alpes, nouvelle appellation du Critérium du Dauphiné, entre La Bridoire et le Grand Colombier.

Les meilleurs coureurs du peloton professionnel se jauge une dernière fois en région AURA avant le Tour de France.

English : La Bridoire Grand Colombier Cycling stage 7 Tour Auvergne-Rhône-Alpes(former Dauphiné).

The queen stage of the inaugural Tour Auvergne-Rhône-Alpes, the new name for the Critérium du Dauphiné, runs between La Bridoire and the Grand Colombier.

The best riders in the professional peloton will test themselves one last time in the Auvergne-Rhône-Alpes region before the Tour de France.

L’événement La Bridoire Grand Colombier étape 7 du Tour Auvergne-Rhône-Alpes de cyclisme (ex Dauphiné). Arvière-en-Valromey a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier