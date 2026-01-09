La Brivadoise Brioude
La Brivadoise Brioude dimanche 8 mars 2026.
La Brivadoise
place Lafayette Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 08:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Course/marche contre les violences faites aux femmes
.
place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 46 66 27 associationfame@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Race/walk against violence against women
L’événement La Brivadoise Brioude a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne