La Brocante aux Matériaux 41 avenue Thomas Wilson Rochefort
La Brocante aux Matériaux 41 avenue Thomas Wilson Rochefort vendredi 24 avril 2026.
Rochefort
La Brocante aux Matériaux
41 avenue Thomas Wilson 14 rue d’Hendaye Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Brocante de matériaux objets récupérés, petits prix.
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41 avenue Thomas Wilson 14 rue d’Hendaye Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 87 14 51 contact@circulerochefort.com
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English : The Building Materials Flea Market
Second-hand market: second-hand items, low prices.
L’événement La Brocante aux Matériaux Rochefort a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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