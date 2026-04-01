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La Brocante aux Matériaux 41 avenue Thomas Wilson Rochefort

La Brocante aux Matériaux 41 avenue Thomas Wilson Rochefort vendredi 24 avril 2026.

Lieu : 41 avenue Thomas Wilson

Adresse : 14 rue d'Hendaye

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Rochefort

La Brocante aux Matériaux

41 avenue Thomas Wilson 14 rue d’Hendaye Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Brocante de matériaux objets récupérés, petits prix.
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41 avenue Thomas Wilson 14 rue d’Hendaye Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 87 14 51  contact@circulerochefort.com

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English : The Building Materials Flea Market

Second-hand market: second-hand items, low prices.

L’événement La Brocante aux Matériaux Rochefort a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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