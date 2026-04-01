La Brocante aux Matériaux 41 avenue Thomas Wilson Rochefort

Rochefort

La Brocante aux Matériaux

41 avenue Thomas Wilson 14 rue d’Hendaye Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Brocante de matériaux objets récupérés, petits prix.

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41 avenue Thomas Wilson 14 rue d’Hendaye Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 87 14 51 contact@circulerochefort.com

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English : The Building Materials Flea Market

Second-hand market: second-hand items, low prices.

L’événement La Brocante aux Matériaux Rochefort a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan