La Brocante Vivante Billiers
La Brocante Vivante Billiers samedi 13 juin 2026.
Billiers
La Brocante Vivante
Rue du Port Billiers Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 00:30:00
Date(s) :
2026-06-13
LA BROCANTE VIVANTE se tiendra le samedi 13 juin à Pen Lan, dans le Morbihan, et fêtera cette année sa 4e édition.
Cet événement met à l’honneur la création locale sous toutes ses formes, dans un esprit accessible et convivial.
Au programme
– un marché de créateurs l’après-midi
– des concerts en soirée
– des ateliers ouverts au public tout au long de la journée
– un espace bar et restauration sur place
Alors ajoute déjà cette date à ton agenda ! .
Rue du Port Billiers 56190 Morbihan Bretagne +33 6 02 14 01 68
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English :
L’événement La Brocante Vivante Billiers a été mis à jour le 2026-05-13 par ADT 56