Billiers

La Brocante Vivante

Rue du Port Billiers Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 00:30:00

Date(s) :

2026-06-13

LA BROCANTE VIVANTE se tiendra le samedi 13 juin à Pen Lan, dans le Morbihan, et fêtera cette année sa 4e édition.

Cet événement met à l’honneur la création locale sous toutes ses formes, dans un esprit accessible et convivial.

Au programme

– un marché de créateurs l’après-midi

– des concerts en soirée

– des ateliers ouverts au public tout au long de la journée

– un espace bar et restauration sur place

Alors ajoute déjà cette date à ton agenda ! .

Rue du Port Billiers 56190 Morbihan Bretagne +33 6 02 14 01 68

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English :

L’événement La Brocante Vivante Billiers a été mis à jour le 2026-05-13 par ADT 56