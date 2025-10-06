La Bullecyclette La balade à vélo rétro en Champagne ! Rue des Acacias Avize

La Bullecyclette La balade à vélo rétro en Champagne !

Rue des Acacias Gymnase Cattani Avize Marne

Tarif : 39 – 39 – 47 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:30:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

La Bullecyclette, événement œnotouristique annuel, vous propose une balade à bicyclette vintage.

À travers les vignes et les villages de la Côte des Blancs, la balade d’environ 20 km est ponctuée de quatre arrêts où seront offert musique swing et champagne.

Vous prendrez le temps de découvrir ou redécouvrir les paysages champenois dans un esprit festif et rétro. .

Rue des Acacias Gymnase Cattani Avize 51190 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Bullecyclette La balade à vélo rétro en Champagne !

L’événement La Bullecyclette La balade à vélo rétro en Champagne ! Avize a été mis à jour le 2025-10-06 par ADT de la Marne