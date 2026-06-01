LA BUVETTE DU DOMAINE ALLEGRIA Lieu-dit Fontarèches Caux

Caux

LA BUVETTE DU DOMAINE ALLEGRIA

Lieu-dit Fontarèches D174 Caux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-06-19

Delphine et Ghislain d’Aboville, vous accueillent dans leur domaine, une colline où l’on se sent bien, pour un moment de rencontre et de partage !

BAR À VIN

La Buvette avec les 12 cuvées bio du domaine, le Rendez-vous du vendredi soir à partir de 19h, pour boire un verre dans les vignes au coucher du Soleil.

Grignotage d’assiettes saisonnières à partager.

Prix à la carte. .

Lieu-dit Fontarèches D174 Caux 34720 Hérault Occitanie

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English :

Delphine and Ghislain d’Aboville welcome you to their estate, a hilltop retreat where you’ll feel right at home, for a time of connection and shared experiences!

L’événement LA BUVETTE DU DOMAINE ALLEGRIA Caux a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34