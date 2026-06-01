LA BUVETTE DU DOMAINE ALLEGRIA Lieu-dit Fontarèches Caux
LA BUVETTE DU DOMAINE ALLEGRIA Lieu-dit Fontarèches Caux vendredi 19 juin 2026.
Caux
LA BUVETTE DU DOMAINE ALLEGRIA
Lieu-dit Fontarèches D174 Caux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-06-19
Delphine et Ghislain d’Aboville, vous accueillent dans leur domaine, une colline où l’on se sent bien, pour un moment de rencontre et de partage !
BAR À VIN
La Buvette avec les 12 cuvées bio du domaine, le Rendez-vous du vendredi soir à partir de 19h, pour boire un verre dans les vignes au coucher du Soleil.
Grignotage d’assiettes saisonnières à partager.
Prix à la carte. .
Lieu-dit Fontarèches D174 Caux 34720 Hérault Occitanie
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English :
Delphine and Ghislain d’Aboville welcome you to their estate, a hilltop retreat where you’ll feel right at home, for a time of connection and shared experiences!
L’événement LA BUVETTE DU DOMAINE ALLEGRIA Caux a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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