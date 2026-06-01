Caux

MEDIEVAL K-FEST

Caux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Premier festival médiéval de Caux ! Campements médiéval et viking, forge, marché d’artisans, chants grégoriens, animaux, balades à cheval, concerts, spectacles et animations. Banquet, tavernes et saveurs inspirées du Moyen Âge.

Pour faire référence à son passé médiéval, la mairie de Caux grandement appuyée par l’association Rock-K13 et l’atelier d’argail va organiser son premier festival médiéval en prenant appui sur une portion de sa circulade et son église.

Pour cette première édition, on mettra le paquet pour vous proposer un évènement de toute beauté.

Pendant ces 2 jours, le festival vous proposera

– Un campement médiéval (Les chevaliers de l’ordre des 4 vents)

– Un campement Viking (le clan de blodorn)

– Une forge itinérante

– Un marché d’artisans

– Des chants grégoriens via l’association Les voix qui résonnent

– Les animaux de la ferme

– Balades à cheval

– 2 concerts avec Tanneurs de Drac et Les compagnons du gras jambon

Des animations ponctueront ces 2 journées. Ci dessous le programme

Samedi 27 juin 2026

10h00 ouverture des portes et défilé des participants

11h00 Saynète thème médiéval

12h00 Saynète thème Viking

14h00 Chants grégoriens (association voix qui résonnent)

16h00 Seynette thème Viking

17h00 Chants grégoriens (association voix qui résonnent)

18h00 Saynète thème médiéval

19h00 Banquet médiéval

21h30 Concert médiéval (Tanneurs de Drac)

23h30 Spectacle de feu médiéval

01h00 Fermeture des portes

Dimanche 28 juin 2026

10h00 ouverture des portes et défilé des participants

11h00 Saynète thème médiéval

12h00 Saynète thème Viking

14h00 Chants grégoriens (association voix qui résonnent)

15h00 Musique de rue (Les compagnons du gras jambon)

16h00 Saynète thème Viking

17h00 Musique de rue (Les compagnons du gras jambon)

18h00 Saynète thème médiéval

18h30 Musique de rue (Les compagnons du gras jambon) et défilé des participants

19h00 Fermeture du festival

Des foodtrucks et des tavernes seront mises en place en divers endroits et pourront faire découvrir certaines coutumes alimentaires du moyen age. .

Caux 34720 Hérault Occitanie +33 4 67 98 40 09

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English : MEDIEVAL K-FEST

Caux?s first medieval festival! Medieval and Viking encampments, blacksmith?s forge, craftsmen?s market, Gregorian chant, animals, horseback rides, concerts, shows and entertainment. Banquet, taverns and flavors inspired by the Middle Ages.

L’événement MEDIEVAL K-FEST Caux a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34