UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtelus

La Cabine Téléphonique Châtelus

lundi 7 septembre 2026 · Châtelus

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
00:00:00
Ville
03120 Châtelus
Département
Allier
Tarif

Châtelus

La Cabine Téléphonique

Châtelus Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 00:00:00
fin : 2026-09-21 23:59:00

Date(s) :
2026-09-07

Histoires à écouter.
  .

Châtelus 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 04 68  commune.chatelus@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stories to Listen To.

L’événement La Cabine Téléphonique Châtelus a été mis à jour le 2026-06-27 par Vichy Destinations