La Cabri-mountain Montcabrier
La Cabri-mountain Montcabrier samedi 9 mai 2026.
La Cabri-mountain
Place de la Bastide Montcabrier Lot
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Nous vous proposons de venir découvrir la commune de Montcabrier et ses alentours le 9 mai 2026 par le biais du trail et course nature.
Place de la Bastide Montcabrier 46700 Lot Occitanie +33 6 45 70 06 16
English :
We invite you to come and discover the commune of Montcabrier and its surroundings on May 9, 2026 through trail and nature running.
