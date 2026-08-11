LA CACHETTE CIE BARO D’EVEL Couffoulens
dimanche 8 novembre 2026 · Couffoulens
Informations pratiques
Couffoulens
LA CACHETTE CIE BARO D’EVEL
5 Route de Pomas Couffoulens Aude
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 17:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias ont rencontré le guitariste Nicolas Lafourest à l’occasion de la création de Bestias. La qualité de la collaboration musicale qu’ils ont menée ensemble les a conduits à la prolonger, à explorer des pistes musicales avancées dans la création, à approfondir une complicité évidente; est né alors le groupe La Cachette, un projet parallèle aux créations de Baro d’Evel.
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5 Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55
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English :
Camille Decourtye and Bla%EF Mateu Trias met guitarist Nicolas Lafourest during the creation of *Bestias*. The quality of their musical collaboration led them to continue working together, to explore more advanced musical directions in their creative process, and to deepen their obvious rapport; this led to the formation of the band La Cachette, a side project alongside Baro d’Evel’s work.
L’événement LA CACHETTE CIE BARO D’EVEL Couffoulens a été mis à jour le 2026-08-11 par