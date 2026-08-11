Informations pratiques

Couffoulens

LA CACHETTE CIE BARO D’EVEL

5 Route de Pomas Couffoulens Aude

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 17:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias ont rencontré le guitariste Nicolas Lafourest à l’occasion de la création de Bestias. La qualité de la collaboration musicale qu’ils ont menée ensemble les a conduits à la prolonger, à explorer des pistes musicales avancées dans la création, à approfondir une complicité évidente; est né alors le groupe La Cachette, un projet parallèle aux créations de Baro d’Evel.

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5 Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55

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English :

Camille Decourtye and Bla%EF Mateu Trias met guitarist Nicolas Lafourest during the creation of *Bestias*. The quality of their musical collaboration led them to continue working together, to explore more advanced musical directions in their creative process, and to deepen their obvious rapport; this led to the formation of the band La Cachette, a side project alongside Baro d’Evel’s work.

L’événement LA CACHETTE CIE BARO D’EVEL Couffoulens a été mis à jour le 2026-08-11 par