Saint-Jean-le-Blanc

La Cachette Festival

Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Pensé comme un véritable lieu de vie, La Cachette Festival mêle musique, détente et expériences à vivre ensemble.

Laissez-vous porter par l’énergie de La Cachette Festival, un nouveau rendez-vous électro au cœur du Parc de Loire. Entre nature vivante, lumière d’été et vibrations house, cette première édition promet une parenthèse festive dans un cadre à ciel ouvert aussi apaisant qu’électrisant.

Au fil de la journée et jusque tard dans la nuit, DJs et artistes émergents feront monter le rythme dans une ambiance libre, solaire et collective. Ici, on danse au bord de l’eau, on partage un verre entre amis, on profite d’un coucher de soleil sur la Loire avant de replonger dans les sons électroniques et les scénographies immersives. .

Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Cachette Festival is designed to be a place where you can enjoy music, relax and experience life together.

L’événement La Cachette Festival Saint-Jean-le-Blanc a été mis à jour le 2026-05-26 par ADRT45