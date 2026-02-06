Plantes sauvages comestibles Saint-Jean-le-Blanc

Plantes sauvages comestibles

Partez pour une promenade immersive au cœur de la nature et apprenez à reconnaître les plantes comestibles. Rendez-vous samedi 25 avril ou samedi 13 juin.

Partez pour une promenade immersive au cœur de la nature et apprenez à reconnaître les plantes comestibles. Je vous partage mes astuces pour les identifier en toute sécurité, ainsi que leurs histoires et usages. Vous repartez avec des idées de recettes. La balade se termine par un goûter aux plantes sauvages.

Infos pratiques

Rendez-vous les samedi 25 avril ou 13 juin de 14H30 à 17H

Parc de Loire (anciennement l’île Charlemagne), à Orléans

Sortie limitée à 12 personnes Réservation en ligne obligatoire 25 .

Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

English :

Would you like to find out which plants can be eaten in the wild? Take a 2-hour walk and discover edible wild plants.

