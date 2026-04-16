LA CAFETIÈRE LIT ! LA CAFETIERE Aurignac

Aurignac

LA CAFETIÈRE LIT !

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-02 2026-06-06

Venez retrouver et échanger avec le Club de lecture ! Attention, ils sont connus pour leurs idées folles… !

Au cours de ces échanges, on vient avec quelles lignes à partager, ses coups de cœur ou coups de gueule, créations ou emprunts.

Rencontre ouverte à tous tous les 1ers samedis du mois .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and meet the Book Club! Watch out, they’re known for their crazy ideas… !

L’événement LA CAFETIÈRE LIT ! Aurignac a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE