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LA CAFETIÈRE LIT ! LA CAFETIERE Aurignac

LA CAFETIÈRE LIT ! LA CAFETIERE Aurignac

LA CAFETIÈRE LIT ! LA CAFETIERE Aurignac samedi 2 mai 2026.

Lieu : LA CAFETIERE

Adresse : 26 Rue Saint-Michel

Ville : 31420 Aurignac

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Aurignac

LA CAFETIÈRE LIT !

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-05-02 2026-06-06

Venez retrouver et échanger avec le Club de lecture ! Attention, ils sont connus pour leurs idées folles… !
Au cours de ces échanges, on vient avec quelles lignes à partager, ses coups de cœur ou coups de gueule, créations ou emprunts.
Rencontre ouverte à tous tous les 1ers samedis du mois   .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

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L’événement LA CAFETIÈRE LIT ! Aurignac a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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