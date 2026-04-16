LA CAFETIÈRE LIT ! LA CAFETIERE Aurignac
LA CAFETIÈRE LIT ! LA CAFETIERE Aurignac samedi 2 mai 2026.
Aurignac
LA CAFETIÈRE LIT !
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-05-02 2026-06-06
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Au cours de ces échanges, on vient avec quelles lignes à partager, ses coups de cœur ou coups de gueule, créations ou emprunts.
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LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
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L’événement LA CAFETIÈRE LIT ! Aurignac a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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