La Calanquaise 11ème édition Salle Paul Lombardi Carry-le-Rouet

La Calanquaise 11ème édition

Dimanche 19 avril 2026 Horaires de départ à partir de 9h. Salle Paul Lombardi Le Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

COURSE LA CALANQUAISE Plusieurs parcours vous emmèneront sur les superbes Massifs de la plaine du Romaron dans les collines de Carry-le-Rouet au départ de la salle Paul Lombardi, Baie du Rouet

Que vous soyez Traileur (se), Nordic Walker(se) ou Randonneur(se),

Pas d’inquiétude ! L’option vue plongeante sur la mer et son panorama à 360° est garantie sur les 4 épreuves ! (le port de carry, la rade de Marseille, le phare de la couronne) Vous pourrez également y observer des ruines, de jolis petits cabanons et d’anciens vignobles ! .

Salle Paul Lombardi Le Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 33 84 08 lacalanquaise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LES PARCOURS DE LA CALANQUAISE will take you over the superb Massifs of the Romaron plain in the hills of Carry-le-Rouet starting from the Paul Lombardi hall, Baie du Rouet.

L’événement La Calanquaise 11ème édition Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet