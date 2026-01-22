La Caldéniacienne Salle polyvante Maurice Bouchot Chaudeney-sur-Moselle

La Caldéniacienne

Salle polyvante Maurice Bouchot 1 Rue du Colombier Chaudeney-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

La Caldénacienne, c’est deux épreuves de course à pied (10 kilomètres et semi-marathon), auxquelles s’est ajoutée depuis quinze ans une randonnée pédestre familiale.

On dit de La Caldé que c’est un mélange très réussi de kermesse sportive et de parcours ludique qui crée son ambiance unique. Un véritable cocktail de surprises à consommer sans modération, en famille ou entre amis !

Inscription en ligne pour l'édition 2026 à venir !

.

English :

The Caldénacienne consists of two running events (10 kilometers and a half-marathon), and for the last fifteen years has also included a family hike.

La Caldé is said to be a highly successful blend of a sporting fair and a fun run, creating a unique atmosphere. A real cocktail of surprises to be enjoyed without moderation, with family or friends!

Online registration for the upcoming 2026 edition!

