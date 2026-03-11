La calèche est dans le pré à La Ferme du Monde Le, Bois Brassu Carentoir
La calèche est dans le pré à La Ferme du Monde Le, Bois Brassu Carentoir vendredi 1 mai 2026.
La calèche est dans le pré à La Ferme du Monde
Le, Bois Brassu La ferme du monde Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Alain, candidat de L’Amour est dans le pré proposera des tours en calèche sur le parc.
5 départs entre 11h et 17h.
Au tarif du petit train.
Pas de réservation.
Inscription au guichet des entrées. .
Le, Bois Brassu La ferme du monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70
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English :
L’événement La calèche est dans le pré à La Ferme du Monde Carentoir a été mis à jour le 2026-03-11 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande