La calèche est dans le pré à La Ferme du Monde Le, Bois Brassu Carentoir

La calèche est dans le pré à La Ferme du Monde

Le, Bois Brassu La ferme du monde Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Alain, candidat de L’Amour est dans le pré proposera des tours en calèche sur le parc.

5 départs entre 11h et 17h.

Au tarif du petit train.

Pas de réservation.

Inscription au guichet des entrées. .

Le, Bois Brassu La ferme du monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70

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English :

L’événement La calèche est dans le pré à La Ferme du Monde Carentoir a été mis à jour le 2026-03-11 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande