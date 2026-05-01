La Camfrout Rando Nature #9 Place Charles de Gaulle Hôpital-Camfrout

Hôpital-Camfrout

La Camfrout Rando Nature #9

Place Charles de Gaulle Gymnase Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 15:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le rendez-vous incontournable entre littoral et forêt !

L’association Camfrout VTT Nature vous invite à L’Hôpital-Camfrout pour une journée sportive et conviviale. Que vous soyez compétiteur dans l’âme, randonneur passionné, il y a un parcours pour vous !

Rando VTT (5 parcours) Des circuits variés allant de 25 à 52 km avec des dénivelés progressifs (de 450m- à 1200m-).

Services inclus Ravitaillements, lavage VTT, sandwich et boisson à l’arrivée.

Inscriptions De 7h à 10h à la Salle des Sports. .

Place Charles de Gaulle Gymnase Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 63 30 19 90

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English : La Camfrout Rando Nature #9

L’événement La Camfrout Rando Nature #9 Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LANDERNEAU DAOULAS