LA CANDEUR, AU-DELÀ-DES RUINES Place Toulouse

LA CANDEUR, AU-DELÀ-DES RUINES

Place 8 Place Benoît Arzac Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:30:00

fin : 2026-04-17 21:30:00

2026-04-16

La Candeur est un solo qui navigue entre le conte fantastique et le fait divers.

Un matin, au réveil, les habitants d’une petite ville en France réalisent que tous les enfants ont disparu. Tous, sauf un. Jasper.

C’est le point de départ de cette enquête fantasque et tragique racontée par celui qui reste, un enfant mi-prodige mi-maudit.

Que nous reste-t-il à nous, adultes, quand l'enfance disparaît, et avec elle, nos capacités à imaginer ?

Place 8 Place Benoît Arzac Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 21 51 78

English :

La Candeur is a solo piece that treads a fine line between fantasy and news.

One morning, the inhabitants of a small town in France wake up to find that all their children have disappeared. All but one. Jasper.

