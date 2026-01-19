TOUT LE BONHEUR DU MONDE … OU PRESQUE LE BIJOU Toulouse

TOUT LE BONHEUR DU MONDE … OU PRESQUE

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12.8 – 12.8 – 14.8 EUR

12.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 21:00:00

fin : 2026-04-16 23:00:00

Date(s) :

2026-04-16

De la musique, des rires et de l’émotion, c’est Tout le bonheur du monde…ou presque ! le nouveau spectacle de Mike et Riké.

Les 2 chanteurs de Sinsémilia nous emmènent de nouveau dans leur univers chaleureux où ils célèbrent une vie abordée sourire aux lèvres. Un spectacle intimiste et familial qui enchantera les fans de Sinsémilia comme les néophytes. 12.8 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music, laughter and emotion that’s what Mike and Riké’s new show, Tout le bonheur du monde?ou presque!

L’événement TOUT LE BONHEUR DU MONDE … OU PRESQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE