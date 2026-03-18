La Cantine Le Café éco solidaire Mimbaste
La Cantine Le Café éco solidaire Mimbaste vendredi 3 juillet 2026.
Mimbaste
La Cantine
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 12:30:00
fin : 2026-07-03 14:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Repas préparé par une de nos bénévoles ! Venez manger avec nous et passez un moment convivial ! prix libre à partir de 6€ Places limitées Réservation obligatoire 06 50 06 78 69
Repas préparé par une de nos bénévoles ! Venez manger avec nous et passez un moment convivial ! prix libre à partir de 6€ Places limitées Réservation obligatoire 06 50 06 78 69 .
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69
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English : La Cantine
Meal prepared by one of our volunteers! Come and eat with us and spend a convivial moment! Free price from 6? Places limited Reservations required 06 50 06 78 69
L’événement La Cantine Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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