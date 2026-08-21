Informations pratiques

Alrance

La Capelle-Farcel en fête

La Capelle-Farcel Alrance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Animations prévues tout le week-end

Vendredi 4 septembre

20h30 concours de belotte

Samedi 5 septembre

14h concours de pétanque en triplette

20h repas magret entier préparé par Le Chaudron (réservation au 06 46 67 61 20

21h30 concert avec les contre temps

23h30 DJ Alextrem

Dimanche 6 septembre

8h déjeuner aux tripoux ou déjeuner sucré préparé par l’APE

11H30 dépot de gerbe au monument aux morts

14h pétanque en doublette

17h thé dansant avec Guillaume Fabre

20h30 soupe au gromage préparée par la boucherie Chauchard et animée par Guillaume Fabre .

La Capelle-Farcel Alrance 12430 Aveyron Occitanie

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English :

Events planned for the entire weekend

L’événement La Capelle-Farcel en fête Alrance a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)