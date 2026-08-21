La Capelle-Farcel en fête Alrance
vendredi 4 septembre 2026 · Alrance
Informations pratiques
Alrance
La Capelle-Farcel en fête
La Capelle-Farcel Alrance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Animations prévues tout le week-end
Vendredi 4 septembre
20h30 concours de belotte
Samedi 5 septembre
14h concours de pétanque en triplette
20h repas magret entier préparé par Le Chaudron (réservation au 06 46 67 61 20
21h30 concert avec les contre temps
23h30 DJ Alextrem
Dimanche 6 septembre
8h déjeuner aux tripoux ou déjeuner sucré préparé par l’APE
11H30 dépot de gerbe au monument aux morts
14h pétanque en doublette
17h thé dansant avec Guillaume Fabre
20h30 soupe au gromage préparée par la boucherie Chauchard et animée par Guillaume Fabre .
La Capelle-Farcel Alrance 12430 Aveyron Occitanie
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English :
Events planned for the entire weekend
L’événement La Capelle-Farcel en fête Alrance a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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