La caravalle Mordiable La Caravelle Marcheprime
La caravalle Mordiable La Caravelle Marcheprime jeudi 21 mai 2026.
Marcheprime
La caravalle Mordiable
La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Théâtre par la Compagnie OKTO
Aliénor d’Aquitaine, figure puissante et controversée du Moyen Âge, fut tour à tour reine de France puis d’Angleterre. Enfermée dans un mariage imposé avec Louis VII, elle marque l’histoire en osant l’impensable demander et obtenir le divorce du Pape.
Notre récit débute le jour de ses secondes noces. Sans l’accord du roi, elle s’apprête à épouser Henri Plantagenêt. Mais au cœur de la cérémonie, le doute s’installe. Aliénor fuit, refusant ce nouveau destin tout tracé. Elle entame alors un voyage initiatique sur ses terres natales, païennes et sauvages, à la recherche de ses racines, de sa puissance et de sa liberté.
En coréalisation avec l’OARA
En co-organisation avec l’IDDAC
Durée 1h30 À partir de 14 ans .
La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 16 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La caravalle Mordiable
L’événement La caravalle Mordiable Marcheprime a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Coeur Bassin
À voir aussi à Marcheprime (Gironde)
- Festi rock and engine Rue des Résiniers Marcheprime 9 mai 2026
- Histoire(s) de goûter Bibliothèque Marcheprime 20 mai 2026
- Librairie itinérante Rue des Résiniers Marcheprime 29 mai 2026
- Goûter signes Bibliothèque Marcheprime 10 juin 2026
- Fêtes de l’été Marcheprime 21 août 2026