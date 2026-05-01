La caravalle Mordiable La Caravelle Marcheprime

Marcheprime

La caravalle Mordiable

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Théâtre par la Compagnie OKTO

Aliénor d’Aquitaine, figure puissante et controversée du Moyen Âge, fut tour à tour reine de France puis d’Angleterre. Enfermée dans un mariage imposé avec Louis VII, elle marque l’histoire en osant l’impensable demander et obtenir le divorce du Pape.

Notre récit débute le jour de ses secondes noces. Sans l’accord du roi, elle s’apprête à épouser Henri Plantagenêt. Mais au cœur de la cérémonie, le doute s’installe. Aliénor fuit, refusant ce nouveau destin tout tracé. Elle entame alors un voyage initiatique sur ses terres natales, païennes et sauvages, à la recherche de ses racines, de sa puissance et de sa liberté.

En coréalisation avec l’OARA

En co-organisation avec l’IDDAC

Durée 1h30 À partir de 14 ans .

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 16 35

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English : La caravalle Mordiable

L’événement La caravalle Mordiable Marcheprime a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Coeur Bassin