la caravane la vagabonde, Médiathèque L’Octogone, Coulogne

Informations pratiques

la caravane la vagabonde Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Médiathèque L’Octogone Pas-de-Calais

frédérique Sauvage et Stéphanie Constantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Résumé du spectacle la Vagabonde

Un lieu de rencontre intime

Nous installons notre caravane dans les villes et villages à la croisée des chemins. Elle est un lieu itinérant de rencontres où les habitant.e.s sont accueilli.e.s et peuvent boire une boisson insolite et vivre un moment de pause et d’éveil sensoriel avec les clownes de la compagnie dans un univers onirique.

Nous y jouons des impromptus à partir de méditations décalées, de créations de poèmes, d’improvisations musicales, en invocant l’esprit de la joie . Nous cherchons notamment à lutter contre la déjoyite, une forme d’état avancé dans lequel la joie aurait perdu toute raison d’être.Les clownes invitent les visiteur.euse.s à prendre place à bord de la caravane pour un voyage clownesque, revigorant, un soin vivifiant, énergisant qui remet la joie au centre des coeurs et repousse là déjoyite !

Nous acceuillons 10 personnes pendant 30 min, 3 fois par jour.

Médiathèque L’Octogone 20 avenue du Général Pourailly, 62137 Coulogne Coulogne 62137 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ciedesvagabondes@gmail.com »}]

théatre de rue clown.e

stephanie Pryen