La Caravane Musicale Randonnée poétique et musicale CINQUETRAL La Vy des Greffons, Parking Saint-Claude

CINQUETRAL La Vy des Greffons, Parking 17, Grande Rue Cinquétral Saint-Claude Jura

Le 10 mai 2026 départ à 10h du parking Vy des Greffons à Cinquétral

La Caravane Musicale parcourt les chemins avec un spectacle original, à la rencontre de la musique folk et de la musique baroque, s’inspirant des écrits des compositeurs du début du XVIII? siècle influencés par les musiques de village la danse sera à l’honneur, mais aussi les évocations pastorales. À destination des publics plus éloignés, la Caravane part en itinérance dans les villages et propose des séances dédiées pour les jeunes ou moins jeunes, et tout public.

Vy des greffons, Cinquétral Au départ du parking

Le Festival propose une randonnée poétique et musicale, avec Jean-Christophe Reuter, forestier et botaniste exceptionnel, le collectif Vy des greffons, accompagné de l’Ensemble Artifices.

En partenariat avec Saute-Frontière Maison de la Poésie Transjurassienne

Pique-nique tiré du sac

Ensemble Artifices

Alice Julien-Laferrière violon et conception

Birgit Bornauw musette, cornemuses, violon et danse

Nicolas Flodrops flûtes et cornemuse .

