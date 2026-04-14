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Mai à Vélo 2026, Association de Gestion de l’espace de coworking de St Claude, Saint-Claude

Mai à Vélo 2026, Association de Gestion de l’espace de coworking de St Claude, Saint-Claude

Mai à Vélo 2026, Association de Gestion de l’espace de coworking de St Claude, Saint-Claude vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Association de Gestion de l'espace de coworking de St Claude

Adresse : 1 Avenue de Belfort, 39200 Saint-Claude, France

Ville : 39200 Saint-Claude

Département : Jura

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Association de Gestion de l’espace de coworking de St Claude Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209845

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