FINA Festival Inter’Nature du Haut-Jura Saint-Claude vendredi 24 avril 2026.
Palais des sports Saint-Claude Jura
Début : 2026-04-24 13:30:00
fin : 2026-04-24 19:00:00
2026-04-24 2026-04-25
Du 24 au 26 avril 2025 aura lieu la 5ème édition du FINA.
Un festival d’ampleur dans le Jura et en Franche-Comté, le FINA a l’ambition de devenir un évènement rassembleur international, le rendez-vous annuel des amoureux de la nature, des amateurs et des professionnels de l’image. Invité d’honneur Rémi Masson. Marraine Joséphine Pagnier.
Expositions photographiques et artistiques, films, conférences et animations.
Une buvette avec une petite restauration est accessible au Palais des Sports
Une restauration est possible (repas préparés par l’Esat de Saint-Claude) à la salle des fêtes la vente des tickets se fait au Palais des sports.
Entrée 5 euros
Gratuit pour les -14 ans.
1. Palais des Sports
Billetterie
Exposition photographique
Exposants
Animations
Buvette et tombola
Vente tickets restauration
2. Salle des fêtes
Exposition artistique
Restauration (Juralliance. Vente des tickets au palais des sports)
3. Fraternelle Maison du Peuple
Films, conférences, projections
Animation
Exposition photographie et artistique et membres du FINA
Renseignements sur https://www.fina-hautjura.fr/ .
Palais des sports Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté finaduhautjura@gmail.com
