FINA Festival Inter’Nature du Haut-Jura Saint-Claude vendredi 24 avril 2026.

Palais des sports Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-24 13:30:00

fin : 2026-04-24 19:00:00

2026-04-24 2026-04-25

Du 24 au 26 avril 2025 aura lieu la 5ème édition du FINA.

Un festival d’ampleur dans le Jura et en Franche-Comté, le FINA a l’ambition de devenir un évènement rassembleur international, le rendez-vous annuel des amoureux de la nature, des amateurs et des professionnels de l’image. Invité d’honneur Rémi Masson. Marraine Joséphine Pagnier.

Expositions photographiques et artistiques, films, conférences et animations.

Une buvette avec une petite restauration est accessible au Palais des Sports

Une restauration est possible (repas préparés par l’Esat de Saint-Claude) à la salle des fêtes la vente des tickets se fait au Palais des sports.

Entrée 5 euros

Gratuit pour les -14 ans.

1. Palais des Sports

Billetterie

Exposition photographique

Exposants

Animations

Buvette et tombola

Vente tickets restauration

2. Salle des fêtes

Exposition artistique

Restauration (Juralliance. Vente des tickets au palais des sports)

3. Fraternelle Maison du Peuple

Films, conférences, projections

Animation

Exposition photographie et artistique et membres du FINA

Renseignements sur https://www.fina-hautjura.fr/ .

Palais des sports Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté finaduhautjura@gmail.com

