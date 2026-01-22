Ligne des hirondelles au départ de Saint-Claude à destination de Dole Saint-Claude

Ligne des hirondelles au départ de Saint-Claude à destination de Dole

Gare SNCF Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:00:00

fin : 2026-08-02 21:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-09

La Ligne des Hirondelles traverse le Jura de part en part, reliant Dole à Saint-Claude.

2h30 de cheminement à travers la forêt de Chaux, les réputés vignobles d’Arbois, les vastes plateaux du Grandvaux, la vallée de la Bienne. La ligne des Hirondelles dans le Jura c’est 36 tunnels dont un en forme de fer à cheval, 18 viaducs, 120 km de voyage entre ciel et terre, entre plaine et montagne, le tout entre 300 et 950m d’altitude.

Les vendredis à partir de mai jusqu’en octobre ainsi que les dimanches en juillet et août, de 9h10 à 21h.

Au départ de la gare de Saint-Claude.

Cette excursion accompagnée comprend

Train aller avec commentaire

– Restaurant le midi

– Visite guidée de la Maison natale de Louis Pasteur

– Visite guidée de Dole à pied

– Pot de l’amitié

– Train retour

Tarifs 89€ adultes 49€ enfants (4 à 12ans) 22€ bambins (- de 4 ans)

Renseignements et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 03.84.45.34.24 ou sur https://haut-jura-saint-claude.axess.shop/

Départ avec minimum 20 personnes

Attention Une bonne condition physique est requise. .

Gare SNCF Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 34 24 contact.ot@hautjurasaintclaude.fr

