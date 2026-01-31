La fraternelle Théâtre: L’Iliade Cie Thespis Saint-Claude

La fraternelle Théâtre: L’Iliade Cie Thespis

Et si la guerre de Troie était un match de football américain ?

Ven. 22 Mai. 20h30 au théâtre de la Maison du Peuple à Saint-Claude.

Cette adaptation contemporaine transpose dans l’univers sportif le récit d’Homère deux équipes, Achéens et Troyens, s’affrontent à mort sur le terrain depuis presque 10 ans. Depuis l’Olympe, les dieux sont des financeurs cyniques prêts à tout pour faire gagner leur camp. Les commentateurs rapportent avec passion les batailles, la mascotte prend la parole pour aider les spectateurs à s’y retrouver et Hélène interroge sa condition de femme.

Souvent tragique mais aussi parfois drôle, cette version de L’Iliade questionne sur nos choix et leurs conséquences. Car il s’agit bien de donner un sens à la vie ici une vie de lumière, d’excellence et de gloire éternelle.

Un moment de théâtre où pop culture et mythologie se complètent pour offrir une épopée moderne et savoureuse. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

