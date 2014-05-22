Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude vendredi 22 mai 2026.
Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22 17:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME ACCUEIL PRIVILÉGIÉ
Vendredi 22 mai 14h
Les participants découvrent la technique du cyanotype et réalisent une carte postale personnalisée à partir de leurs souvenirs.
Ouvert aux personnes de plus de 60 ans.
Sur inscription. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
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English : Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié
L’événement Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Saint-Claude a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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