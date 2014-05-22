Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude

Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 17:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME ACCUEIL PRIVILÉGIÉ

Vendredi 22 mai 14h

Les participants découvrent la technique du cyanotype et réalisent une carte postale personnalisée à partir de leurs souvenirs.

Ouvert aux personnes de plus de 60 ans.

Sur inscription. .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

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English : Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié

L’événement Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Saint-Claude a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)