Festival de musique du Haut-Jura Randonnée urbaine en musique Départ place de l’Abbaye Saint-Claude

Festival de musique du Haut-Jura Randonnée urbaine en musique

Départ place de l’Abbaye 3 place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Festival de Musique du Haut-Jura

Randonnée urbaine en musique

Le 30 mai 2026 à 14h

Départ devant le Musée de l’Abbaye

Cette randonnée urbaine invite le public à (re)découvrir Saint-Claude autrement, au fil de ses rues, de ses paysages et de son histoire. Le parcours est ponctué de rencontres avec des artistes musiciens, dont les interventions sensibles et improvisées dialoguent avec les lieux traversés. Une promenade collective mêlant marche, écoute et surprise, afin de porter un regard nouveau sur cette ville.

En partenariat avec les Amis du vieux Saint-Claude .

Départ place de l’Abbaye 3 place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté administration@festivalmhj.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de musique du Haut-Jura Randonnée urbaine en musique

L’événement Festival de musique du Haut-Jura Randonnée urbaine en musique Saint-Claude a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE