Festival de musique du Haut-Jura Saint-Claude

Festival de musique baroque du Jura

Du 22 mai au 31 mai 2026 à Saint-Claude

Chaque été depuis plus de 35 ans, le Festival de Musique Baroque du Jura, célèbre la richesse de la musique baroque avec un cortège d’interprètes de renommée internationale. .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

