Les Quatre Saisons Cathédrale Saint-Claude

Les Quatre Saisons

Cathédrale 3 bis Rue de la Sous-Préfecture Saint-Claude Jura

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le 23 mai 2026 à 20h30

Le Festival propose cette année un concert de grande envergure avec une des œuvres les plus connues du répertoire, sous l’archet inventif et historique de Julien Chauvin, fondateur du Concert de la Loge, à la Cathédrale, lieu patrimonial par excellence, ainsi que de magnifiques airs chantés par Juliette Mey, une des étoiles montantes de la scène française.

Venez découvrir une interprétation d’exception qui fera vaciller les certitudes des mélomanes les plus avertis et entraînera tous les autres dans sa fougue. Trop souvent galvaudées, Les Quatre Saisons de Vivaldi ne sont plus vraiment écoutées ; leur caractère exceptionnel s’est effacé derrière l’habitude.

Il est grand temps de les redécouvrir !

Le Concert de la Loge

Julien Chauvin violon et direction

Juliette Mey mezzo-soprano .

Cathédrale 3 bis Rue de la Sous-Préfecture Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Quatre Saisons

L’événement Les Quatre Saisons Saint-Claude a été mis à jour le 2026-02-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE