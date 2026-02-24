Les Quatre Saisons Cathédrale Saint-Claude
Cathédrale 3 bis Rue de la Sous-Préfecture Saint-Claude Jura
Le 23 mai 2026 à 20h30
Le Festival propose cette année un concert de grande envergure avec une des œuvres les plus connues du répertoire, sous l’archet inventif et historique de Julien Chauvin, fondateur du Concert de la Loge, à la Cathédrale, lieu patrimonial par excellence, ainsi que de magnifiques airs chantés par Juliette Mey, une des étoiles montantes de la scène française.
Venez découvrir une interprétation d’exception qui fera vaciller les certitudes des mélomanes les plus avertis et entraînera tous les autres dans sa fougue. Trop souvent galvaudées, Les Quatre Saisons de Vivaldi ne sont plus vraiment écoutées ; leur caractère exceptionnel s’est effacé derrière l’habitude.
Il est grand temps de les redécouvrir !
Le Concert de la Loge
Julien Chauvin violon et direction
Juliette Mey mezzo-soprano .
