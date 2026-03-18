Musée de l’Abbaye Visite guidée Résonance Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Visite guidée Résonance

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Visite guidée Résonance musée de l’Abbaye, Saint-Claude

Le samedi 4 avril 2026 à 15h

Le musée de l’Abbaye vous invite à découvrir Résonance lors d’une visite guidée, une exposition où œuvres anciennes et contemporaines se répondent.

De Picasso, Braque ou Goya jusqu’à Djamel Tatah, Silvia Bächli ou Xavier Veilhan, peintures, sculptures, photographies et dessins dialoguant dans un parcours inédit, du sous-sol archéologique aux salles du deuxième étage.

L’exposition met aussi à l’honneur l’artiste jurassienne Josette Coras (1926-2008), avec une sélection exceptionnelle de ses œuvres dispersées dans tout le musée.

Fruit d’un partenariat avec le Frac Franche-Comté, Résonance fait cohabiter les collections pour offrir de nouvelles perspectives, entre patrimoine et création contemporaine.

En réunissant ces deux institutions, l’exposition Résonance affirme une ambition commune créer des passerelles entre les époques et les esthétiques, rapprocher les publics de la création artistique et faire vivre un dialogue permanent entre patrimoine et art contemporain.

Tout public, Dès 8 ans, Durée 1h .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

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English : Musée de l’Abbaye Visite guidée Résonance

L’événement Musée de l’Abbaye Visite guidée Résonance Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE