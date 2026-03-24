Festival de Musique du Haut-Jura Avant-propos aux 4 saisons Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Festival de Musique du Haut-Jura Avant-propos aux 4 saisons

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Avant-propos aux 4 saisons

Le 23 mai 2026 à 18h30

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées

Déambulation picturale et musicale autour des Quatre Saisons de Vivaldi, en présence de Julien Chauvin au violon, directeur musical du Concert de la Loge

Entrée libre Réservation obligatoire .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival de Musique du Haut-Jura Avant-propos aux 4 saisons

L’événement Festival de Musique du Haut-Jura Avant-propos aux 4 saisons Saint-Claude a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE