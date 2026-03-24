Festival de Musique du Haut-Jura Avant-propos aux 4 saisons Musée de l’Abbaye Saint-Claude
Festival de Musique du Haut-Jura Avant-propos aux 4 saisons Musée de l’Abbaye Saint-Claude samedi 23 mai 2026.
Festival de Musique du Haut-Jura Avant-propos aux 4 saisons
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Avant-propos aux 4 saisons
Le 23 mai 2026 à 18h30
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées
Déambulation picturale et musicale autour des Quatre Saisons de Vivaldi, en présence de Julien Chauvin au violon, directeur musical du Concert de la Loge
Entrée libre Réservation obligatoire .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival de Musique du Haut-Jura Avant-propos aux 4 saisons
L’événement Festival de Musique du Haut-Jura Avant-propos aux 4 saisons Saint-Claude a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE