La fraternelle arts visuels: Stage sérigraphie textile & couture

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Crée et sérigraphie ton propre motif sur du tissu, puis couds une banane ou un sac cabas avec Natacha Bergamasco de Chabada. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fraternelle arts visuels: Stage sérigraphie textile & couture

L’événement La fraternelle arts visuels: Stage sérigraphie textile & couture Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-31 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)