La fraternelle arts visuels: Stage sérigraphie textile & couture Saint-Claude
La fraternelle arts visuels: Stage sérigraphie textile & couture Saint-Claude samedi 30 mai 2026.
La fraternelle arts visuels: Stage sérigraphie textile & couture
12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-31 12:30:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Crée et sérigraphie ton propre motif sur du tissu, puis couds une banane ou un sac cabas avec Natacha Bergamasco de Chabada. .
12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La fraternelle arts visuels: Stage sérigraphie textile & couture
L’événement La fraternelle arts visuels: Stage sérigraphie textile & couture Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-31 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)