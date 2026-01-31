La fraternelle- Musique Danyèl Waro Saint-Claude

La fraternelle- Musique Danyèl Waro

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

2026-05-29

Ven. 29 Mai. 20h30 au théâtre de la Maison du Peuple à Saint-Claude

Danyèl Waro est resté fidèle à la tradition acoustique du maloya, le blues de la Réunion, et il en est le héros reconnu. Musicien et poète, il sait faire chanter le créole avec une émotion sans pareil.

Longtemps occulté, le maloya a été relancé dans les années 70 par les mouvements indépendantistes avant de renaître dans les années 80. Et Danyèl Waro a su avec talent permettre au maloya de retrouver son sens originel et porter un message de révolte, d’espoir et de courage. Le maloya puissant de Danyèl Waro résonne avec toute sa force, sa voix irradiante et déchirante.

‘‘On n’imagine pas le rayonnement qui va émaner de ce chanteur dès la première syllabe prononcée. Sa voix de tête provoque les premiers frissons, les saccades des percussions lancent les premières danses. En un jeu hypnotique et sensuel, les chœurs et les rythmes répondent aux phrases scandées par ce poète extatique de la Batarcité, cet éloge du métissage.’’ Le Monde .

+33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

