Médiathèque Le Dôme C’est la fête…Des livres à soi ! Médiathèque Saint-Claude

Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme C’est la fête…Des livres à soi !

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME ÉVÉNEMENT

Samedi 30 mai dès 14h

C’est la fête… Des Livres à soi !

Un après-midi festif pour clôturer le projet, réunissant familles, partenaires et participants autour de temps conviviaux présentation du dispositif, remise de diplômes, animation musicale et goûter.

Ouvert à toutes et tous. .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

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English : Médiathèque Le Dôme C’est la fête…Des livres à soi !

L’événement Médiathèque Le Dôme C’est la fête…Des livres à soi ! Saint-Claude a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)