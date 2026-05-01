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Médiathèque Le Dôme C’est la fête…Des livres à soi ! Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme C’est la fête…Des livres à soi ! Médiathèque Saint-Claude samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 5 Place de l'Abbaye

Ville : 39200 Saint-Claude

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme C’est la fête…Des livres à soi !

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME ÉVÉNEMENT

Samedi 30 mai dès 14h

C’est la fête… Des Livres à soi !
Un après-midi festif pour clôturer le projet, réunissant familles, partenaires et participants autour de temps conviviaux présentation du dispositif, remise de diplômes, animation musicale et goûter.
Ouvert à toutes et tous.   .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69 

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English : Médiathèque Le Dôme C’est la fête…Des livres à soi !

L’événement Médiathèque Le Dôme C’est la fête…Des livres à soi ! Saint-Claude a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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