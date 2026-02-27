Festival de Musique du Haut-Jura Ciné-rencontre Nous, l’Orchestre La fraternelle Saint-Claude

Festival de Musique du Haut-Jura Ciné-rencontre Nous, l’Orchestre

La fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Nous, l’Orchestre, un film documentaire de Philippe Béziat

Le 27 mai 2026 à 20h

Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire, au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions et de la beauté.

Échange avec l’équipe du festival et son programmateur à l’issue de la projection

Réservations au cinéma Tarif unique 6,5 € .

La fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Musique du Haut-Jura Ciné-rencontre Nous, l’Orchestre

L’événement Festival de Musique du Haut-Jura Ciné-rencontre Nous, l’Orchestre Saint-Claude a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE