Atelier de sensibilisation De ma douche à mon assiette comment lutter contre les micropolluants ? Médiathèque le Dôme Saint-Claude
Atelier de sensibilisation De ma douche à mon assiette comment lutter contre les micropolluants ? Médiathèque le Dôme Saint-Claude vendredi 24 avril 2026.
Saint-Claude
Atelier de sensibilisation De ma douche à mon assiette comment lutter contre les micropolluants ?
Médiathèque le Dôme 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Invisibles à l’œil nu, les micropolluants sont pourtant bien présents dans notre quotidien. Lessives et adoucissants, produits d’entretien, ustensiles de cuisine…En bref, nombreux sont les produits que nous utilisons et qui peuvent avoir une conséquence sur notre santé et notre environnement. Lors de cet atelier, venez découvrir et partager des astuces simples du quotidien pour éviter les micropolluants, de la douche à l’assiette ! .
Médiathèque le Dôme 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de sensibilisation De ma douche à mon assiette comment lutter contre les micropolluants ?
L’événement Atelier de sensibilisation De ma douche à mon assiette comment lutter contre les micropolluants ? Saint-Claude a été mis à jour le 2026-04-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saint-Claude (Jura)
- Ligne des hirondelles au départ de Saint-Claude à destination de Dole Saint-Claude 24 avril 2026
- FINA Festival Inter’Nature du Haut-Jura Saint-Claude 24 avril 2026
- La fraternelle Danse & Musique: JOY (un acte de résistance) Cie LaB_Otilar Saint-Claude 25 avril 2026
- Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres Médiathèque Saint-Claude 25 avril 2026
- La fraternelle Musique: Am Angklungklang Ensemble Batida Saint-Claude 26 avril 2026