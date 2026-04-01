Atelier de sensibilisation De ma douche à mon assiette comment lutter contre les micropolluants ? Médiathèque le Dôme Saint-Claude

Saint-Claude

Atelier de sensibilisation De ma douche à mon assiette comment lutter contre les micropolluants ?

Médiathèque le Dôme 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Invisibles à l’œil nu, les micropolluants sont pourtant bien présents dans notre quotidien. Lessives et adoucissants, produits d’entretien, ustensiles de cuisine…En bref, nombreux sont les produits que nous utilisons et qui peuvent avoir une conséquence sur notre santé et notre environnement. Lors de cet atelier, venez découvrir et partager des astuces simples du quotidien pour éviter les micropolluants, de la douche à l’assiette ! .

Médiathèque le Dôme 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

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English : Atelier de sensibilisation De ma douche à mon assiette comment lutter contre les micropolluants ?

L’événement Atelier de sensibilisation De ma douche à mon assiette comment lutter contre les micropolluants ? Saint-Claude a été mis à jour le 2026-04-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)