La Caravane Sport Santé Parc du Berry Rennes Mercredi 29 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

La Caravane Sport Santé revient en 2026 ! Plusieurs dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités physiques douces et adaptées, près de chez vous.

La Caravane Sport Santé est de retour à Rennes en 2026 !

Cet événement itinérant et 100 % gratuit vous propose des ateliers d’activité physique adaptée, pensés en priorité pour les aînés mais ouverts à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Petits-enfants, enfants, voisins… venez bouger en famille ou entre générations !

Objectif : promouvoir une activité physique douce et régulière, bénéfique pour la santé, en particulier auprès des publics seniors.

Plusieurs dates au programme, dans vos quartiers. Venez quand la caravane passe près de chez vous !

Au programme : ateliers de mobilité, équilibre, gym douce, parcours moteurs… et bien plus encore !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-29T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-29T12:00:00.000+02:00

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Parc du Berry 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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