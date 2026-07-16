La carte postale au regard des monuments [titre provisoire], Château de Pierrefonds, Pierrefonds

Informations pratiques

La carte postale au regard des monuments [titre provisoire] 21 juin – 31 octobre 2027 Château de Pierrefonds Oise

Consulter la page « Informations pratiques » du site Internet du monument : https://www.chateau-pierrefonds.fr/visiter/informations-pratiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-21T09:30:00+02:00 – 2027-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2027-10-31T09:30:00+01:00 – 2027-10-31T18:00:00+01:00

Au sein d’une saison photographique thématique qui sera mise en oeuvre en 2027 par le CMN afin de célébrer la Bicentenaire de la Photographie, intitulée « Souvenirs de … : la photographie, médium du souvenir et de la mise en images des monuments », une exposition sera dédiée à la carte postale, laquelle prendra place au château de Pierrefonds et dont le commissariat sera confié à Marie-Eve Bouillon, conservatrice du patrimoine aux Archives nationales, auteur d’une thèse sur les Frères Neurdein (et déjà commissaire de l’exposition « Souvenirs de Touraine, les frères Neurdein et la photographie touristique » organisée au cloitre de la Psalette de Tours en 2023, et commissaire la même année de l’exposition « Nouvelles du paradis. La carte postale de vacances présentée » au musée de la Poste à Paris).

Médium photographique ayant connu dès sa naissance dans les dernières décennies du XIXe siècle une diffusion exponentielle, utilisé et collectionné par toutes les catégories de la société, la carte postale est un média de masse, aux forts enjeux économiques, touristiques, artistiques…

Sa production, bien qu’en perpétuel renouvellement tout au long du XXe siècle jusqu’à nos jours, n’en produit pas moins des stéréotypes visuels des sites et monuments photographiés, lesquels s’inscrivent fortement dans l’imaginaire monumental de chacun.

En trois grandes sections chronologiques, l’exposition abordera le sujet de la relation carte postale/monument dans ses enjeux de production photographique, de développement économique et d’appropriation sociologique au début du 20e siècle (avec le studio Neurdein Frères), les années 50 (autour de la production du service commercial de la CNMHS) et enfin dans le 21e siècle (sous le prisme de la création), mais aussi en lien avec les nouvelles pratiques de l’images, notamment Instagram.

Château de Pierrefonds Rue Viollet-le-Duc 60350 Pierrefonds Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France https://www.chateau-pierrefonds.fr Le château de Pierrefonds voit le jour en 1397 : il est bâti en moins de 10 ans sous l’impulsion de Louis d’Orléans, fils du roi Charles V et frère cadet du roi Charles VI. C’est l’un des témoignages les plus aboutis de l’architecture militaire de la fin du Moyen Âge. Après la mort de Louis d’Orléans, assassiné à Paris le 23 novembre 1407, le château reste rattaché à la couronne jusqu’au règne de Louis XIII passant alors aux mains de princes ligueurs. Pour affaiblir les places fortes appartenant aux princes opposants au roi, Louis XIII fait démanteler plusieurs forteresses du royaume dont le château de Pierrefonds. Il confie à Richelieu, en 1617, le soin d’assiéger et de détruire à coups de boulets l’emblématique château médiéval. Le château tombe dans l’oubli, carrière de pierres envahie par le lierre, il devient l’endroit idéal pour les promeneurs. Il est alors qualifié de « ruines romantiques »…

Napoléon III en 1857 va changer la destinée du château classé au titre de Monument Historique en 1848. Il décide de transformer les ruines romantiques de Pierrefonds en une demeure Impériale. Il prend conseil auprès de Prosper Mérimée et confie à Eugène Viollet-le-Duc la restauration de la forteresse de Louis d’Orléans pour en faire un symbole du Second Empire. La réinterprétation du Moyen Âge par Viollet-le-Duc ne se limite pas aux extérieurs du château, mais concerne aussi ses pièces aux décors peints et sculptées de boiseries. À la chute du Second Empire, en 1870, les travaux de restauration sont arrêtés. Le château a déjà sa silhouette définitive mais les décors intérieurs sont loin d’être achevés. La famille impériale quitte la France pour l’Angleterre : ils ne profiteront jamais du monument. Le château, entièrement financé par l’empereur et la liste civile, devient propriété de l’État. Consulter la page « Informations pratiques » du monument : https://www.chateau-pierrefonds.fr/visiter/informations-pratiques

Au sein d’une saison photographique thématique qui sera mise en oeuvre en 2027 par le CMN afin de célébrer la Bicentenaire de la Photographie, intitulée « Souvenirs de … : la photographie, médium du à…

©Reproduction Camille Padilla / CMN