Monein

La Castetoise Backyard

Quartier Castet Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 08:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Ce trail a pour objectif de réaliser et répéter une boucle de 6km54 avec 225m de dénivelé positif, chaque heure pendant 10h00. L’objectif premier est de partager un moment de dépassement de soi dans une ambiance conviviale. Animations et jeux pour les enfants.

Buvette et restauration sur place

Stationnement compliqué .

Quartier Castet Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine folieverticale@gmail.com

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English : La Castetoise Backyard

L’événement La Castetoise Backyard Monein a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn