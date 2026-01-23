La Castetoise Backyard Monein
La Castetoise Backyard Monein samedi 29 août 2026.
Monein
La Castetoise Backyard
Quartier Castet Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Ce trail a pour objectif de réaliser et répéter une boucle de 6km54 avec 225m de dénivelé positif, chaque heure pendant 10h00. L’objectif premier est de partager un moment de dépassement de soi dans une ambiance conviviale. Animations et jeux pour les enfants.
Buvette et restauration sur place
Stationnement compliqué .
Quartier Castet Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine folieverticale@gmail.com
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English : La Castetoise Backyard
L’événement La Castetoise Backyard Monein a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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