La Cathédrale et son quartier – Visite guidée Cathédrale St-Pierre Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-30 14:30 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public, Personne en situation de handicap

Visite guidée Le Voyage à Nantes. La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul a réouvert ses portes en septembre 2025, l’occasion d’entrer à nouveau dans ce chef-d’oeuvre du gothique flamboyant, à la façade à deux tours en pierre et dont les voûtes sont plus hautes que celles de Notre-Dame-de-Paris, à 37,50 m. La visite se poursuit ensuite avec la découverte des abords de la cathédrale : Hôtel particulier de la Psallette et les fortifications de la ville dont la porte Saint-Pierre, vestige unique des quatre portes initiales de la ville du Moyen Âge. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide (escaliers, pavés)

Cathédrale St-Pierre Centre-ville Nantes 44000



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