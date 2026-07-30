La Cathédrale Saint-Front à travers les siècles Cathédrale Saint-Front Périgueux
mardi 1 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Front · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
La Cathédrale Saint-Front à travers les siècles
Cathédrale Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-09-01
Une exposition met en lumière la richesse et l’importance de la cathédrale Saint-Front de Périgueux, reconnue au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L’histoire, l’architecture et les décors de ce monument emblématique de la ville vous sont ainsi dévoilés.
Gratuit, accès libre .
Cathédrale Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12
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English : La Cathédrale Saint-Front à travers les siècles
L’événement La Cathédrale Saint-Front à travers les siècles Périgueux a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Communal de Périgueux
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