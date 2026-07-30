La Cathédrale Saint-Front à travers les siècles Cathédrale Saint-Front Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

La Cathédrale Saint-Front à travers les siècles

Cathédrale Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-09-01

Une exposition met en lumière la richesse et l’importance de la cathédrale Saint-Front de Périgueux, reconnue au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L’histoire, l’architecture et les décors de ce monument emblématique de la ville vous sont ainsi dévoilés.

Gratuit, accès libre .

Cathédrale Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Cathédrale Saint-Front à travers les siècles

L’événement La Cathédrale Saint-Front à travers les siècles Périgueux a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Communal de Périgueux