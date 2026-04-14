Périgueux

Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.

Jeudi 30 juillet à 14h Découvre le travail de cet artiste contemporain qui puise son inspiration dans la relation entre le corps et l’esprit puis crée toi aussi une oeuvre originale autour du corps humain.

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.

Jeudi 30 juillet à 14h Découvre le travail de cet artiste contemporain qui puise son inspiration dans la relation entre le corps et l’esprit puis crée toi aussi une oeuvre originale autour du corps humain.

Atelier en lien avec l’exposition Géographie du corps de Michel Batlle

Durée 1h30

payant sur réservation 05 53 06 40 70 .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

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English : Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle

The workshops are open to children aged 6 and over and their families.

Thursday, July 30, 2pm: Discover the work of this contemporary artist who draws his inspiration from the relationship between body and mind, and then create your own original work based on the human body.

L’événement Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle Périgueux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux