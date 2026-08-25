La Cave Confidentielle 2010-2020 Château du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Romanèche-Thorins

La Cave Confidentielle 2010-2020

Château du Moulin-à-Vent 4 Rue des Thorins Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 14:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Le château sort le grand jeu pour cette édition de Vignobles en Scène et offre une opportunité unique et privilégiée de déguster les vins les plus prestigieux du Château du Moulin-à-Vent.

Une visite exceptionnelle, verre à la main, qui met en lumière les moments clés de la vie du château en ouvrant ses cuvées rares à la dégustation. De la cave au caveau, en passant par le renommé Clos de Londres, un moment de partage accessible à tous les publics de Vignobles en Scène.

Plus qu’une dégustation, une découverte, pour un public d’amateurs, de passionnés et de curieux, des millésimes conservés dans des conditions optimales de vieillissement dans la cave confidentielle du Château du Moulin-à-Vent.

La visite et la première dégustation commencent dans la cave du 16ème siècle un Château du Moulin-à-Vent 2010 qui marque le début de l’aventure Parinet.

Après une immersion dans les terroirs mythiques de l’appellation à partir de la terrasse avec vue sur Le Champ de Cour/La Rochelle, la deuxième dégustation dans la chapelle du lieu-dit des Thorins vous invite à une promenade gustative dans la parcelle de (ou) La Rochelle, 2012 et du Champ de Cour 2015.

La visite continue par un retour dans le futur dans l’iconique parcelle Le Clos de Londres pour comprendre comment le passé a forgé l’identité actuelle du Château du Moulin-à-Vent. Dans le Clos de Londres dégustation de la micro-cuvée Clos de Londres 2015. La noblesse héritée de la famille Pommier.

Plus proche mais pourtant une année d’anthologie, nous revenons à la quintessence du Château du Moulin-à-Vent avec notre cuvée de référence millésime 2020, le verre qui vous ramènent à la décennie présente et notre millésime courant, le 2024, disponible à la vente depuis peu. .

Château du Moulin-à-Vent 4 Rue des Thorins Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 50 68 c.evans@chateaudumoulinavent.com

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English :

L’événement La Cave Confidentielle 2010-2020 Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-08-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)