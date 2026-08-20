Patrimoine en lumière, Musée départemental du Compagnonnage, Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Patrimoine en lumière 19 et 20 septembre Musée départemental du Compagnonnage Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Poussez les portes d’un lieu unique dédié à l’excellence des savoir-faire. À travers des collections techniques, artistiques et ethnologiques, découvrez l’histoire du compagnonnage et plongez dans l’univers fascinant de Pierre-François Guillon, fondateur de l’École de Trait.

_

DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE

Samedi 19 et dimanche 20 | 14h -18h

Rencontrez les compagnons de la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment de Lyon et échangez avec eux.

_

VISITE FLASH DE L’EXPOSITION PERMANENTE

Samedi 19 et dimanche 20 – départs de visite : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 | Durée : 30 minutes | places limitées

Avec Elisa ou Matthieu, les médiateurs culturels du musée, revivez le parcours de Pierre-François Guillon, compagnon charpentier et fondateur de l’École de Trait en 1871. Une visite express pour découvrir les trésors et les secrets d’un lieu hors du commun

_

ATELIER FRESQUE ÉPHÉMÈRE : LES MONUMENTS

Samedi 19 et dimanche 20 | 10h – 18h | Tout public

Partez à la découverte des plus grands monuments du monde et contribuez à une oeuvre collective unique : une fresque éphémère créée à l’aide de petits batônnets de bois. Une expérience créative à immortaliser et à partager !

_

DÉMONSTRATION : RÉALISATION D’UN VITRAIL AU PLOMB AVEC CATHERINE THIVENT

Dimanche 20 |14h – 18h

En écho à l’exposition temporaire Relever Notre-Dame : regards / gestes / savoirs et aux métiersqui ont participé à la rénovation de la cathédrale, la vitrailliste Catherine Thivent dévoile les différentes étapes de fabrication d’un vitrail au plomb.

_

ANIMATION CORDAGE : DÉCOUVERTE DE LA FABRICATION DE CORDAGES AVEC DANIEL MATHIEU

Dimanche 20 | 10h – 12h30 et 13h30 – 17h30 | A partir de 9 ans

Vêtu d’un costume médiéval, Daniel Mathieu, du collectif de la Pierre de Saint-Martin vous initie à un savoir faire ancestral inspiré du XIIIe siècle. En petits groupes, participez à la fabrication de cordes. Une expérience ludique et immersive.

Musée départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre Francois Guillon, 71570 Romanèche-Thorins, France Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385352202 https://www.musee-compagnonnage71.fr Situé au cœur du Beaujolais dans le village de Romanèche-Thorins, le musée présente les collections de l’école de tracé de charpente fondée par Pierre-François Guillon, compagnon charpentier, en 1871.

Ce lieu unique, dédié à la recherche de l’excellence, dévoile des collections techniques, artistiques et ethnologiques qui racontent l’histoire et les valeurs du compagnonnage.

Le musée est construit en 1928 pour accueillir l’ensemble de la collection progressivement enrichie de nouvelles œuvres grâce à des donations, des dépôts et des acquisitions.

Poussez les portes d’un lieu unique dédié à l’excellence des savoir-faire. À travers des collections techniques, artistiques et ethnologiques, découvrez l’histoire du compagnonnage et plongez dans de…

©museecompagnonnage71